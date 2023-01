Homem é preso por agredir a própria filha em Rio das Flores - Diário do Vale

Matéria publicada em 26 de janeiro de 2023, 19:44 horas

Rio das Flores – Um homem, de 41 anos, foi detido nesta quinta-feira (26) por suspeita de ter agredido a própria filha, de 16 anos. Ação foi realizada por Policiais Militares da 3ª CIA (Valença) na estrada Pacielo, no bairro Formoso, em Rio das Flores. Na casa do suspeito também foi apreendida uma pistola calibre 380, com um carregador, uma munição intacta e uma deflagrada.

Segundo a PM, após conseguirem informações de um possível caso de agressão, os policiais foram junto de conselheiros tutelares até o local, onde encontraram a menina em um sítio vizinho de sua casa. A jovem contou aos agentes que foi ameaçada pelo pai e que ele também possuía uma pistola guardada em uma gaveta de casa.

A menina guiou os policiais até a arma e, mais tarde, o suspeito foi encontrado andando a cavalo próximo ao local. Ele foi encaminhado para a 92ª DP, onde a ocorrência foi registrada. A jovem ficou sob os cuidados do Conselho Tutelar do município.