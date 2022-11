Homem é preso por agredir companheira dentro de ônibus na Via Dutra - Diário do Vale

Matéria publicada em 20 de novembro de 2022, 08:27 horas

Barra Mansa – Um homem foi preso neste sábado (19) por agredir a companheira dentro de um ônibus. Uma equipe da 7ª DEL PRF de serviço no posto PRF de Floriano, em Barra Mansa, recebeu denúncia de passageiro de um ônibus da Viação Águia Branca que estaria muito alterado, agredindo tanto verbalmente quanto fisicamente uma mulher que estava sentada ao seu lado, ameaçando-a de morte, falando que estaria armado.

Foi montada uma blitz no km 293 da Dutra, no posto PRF de Floriano, tendo abordado o referido ônibus. No momento da abordagem o motorista informou que havia sido avisado pela empresa informando que estava havendo problemas entre um casal que estava na parte de cima do veículo, pois se trata de um ônibus double (dois andares).

Quando os policiais se aproximaram do casal, a mulher, de 33 anos, estava em prantos e afirmando que havia sido agredida pelo passageiro que estava ao seu lado, que era seu companheiro. Ela contou que já havia sido agredida por ele outras vezes e que já tinha feito registro por agressão, Lei Maria da Penha, contra o indivíduo. Segundo ela, ele já havia tentado matá-la outra vez, mostrando marcas de agressões pelo corpo e marcas de agressões que tinha sofrido dentro do ônibus, como escoriações, inchaços e hematomas nos braços pernas e rosto.

A mulher informou aos agentes que o homem, de 35 anos, quebrou o seu celular, e atingiu seu rosto com o aparelho.

A equipe, após revista pessoal no homem, retirou o casal do veículo, realizando revista também na bagagem dos dois. Ele negou que havia agredido a mulher, mas, confessou que havia quebrado o celular dela por ter ficado nervoso com um vídeo que havia visto no aparelho. Ele disse ainda que é usuário de maconha e que havia feito uso de drogas e álcool antes de entrar no ônibus.

Em consulta aos sistemas disponíveis, os policiais verificaram que homem teria antecedentes criminais e já havia sido preso por assalto e tráfico de drogas.

Os passageiros do ônibus confirmaram as agressões sofridas pela mulher, mas, nenhum quis ser testemunha na ocorrência. Devido às lesões recentes visíveis sofridas pela vítima, foi constatado o crime de lesão corporal com base na Lei Maria da Penha (Lei 11.340/06), sendo dada voz de prisão ao agressor e a ocorrência encaminhada para a 90ª DP (Barra Mansa).

A vítima foi encaminhada à Santa Casa de Barra Mansa para receber os devidos cuidados médicos e depois ao IML para exame de corpo de delito.

Segundo a PRF, foi lavrado o devido Registro de Ocorrência (R.O.) e o Auto de Prisão em Flagrante (APF) para o homem, que ficou preso.

Quanto à vítima, foi prestado o devido cuidado médico, realizado o exame do corpo de delito, onde foram constatadas e confirmadas por um médico legista as agressões sofridas. Ela foi ouvida e levada até à rodoviária de Resende para que possa seguir viagem até o seu destino.