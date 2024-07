Homem é preso por agredir companheira e sogra, em Resende

Resende – Duas mulheres, de 45 e 21 anos, mãe e filha, foram agredidas na manhã desta segunda-feira (1º) no bairro Novo Surubi, em Resende. O suspeito das agressões é um homem de 22 anos, companheiro da jovem de 21 anos.

A Polícia Militar foi acionada para atender a um chamado de lesão corporal contra a mulher. Na Rua do Ciep, onde o crime aconteceu, os policiais encontraram as vítimas, que confirmaram as agressões. O suspeito foi encontrado no quarto do casal, na residência da família. Sua companheira não queria registrar a ocorrência, mas mudou de ideia com a insistência da mãe.

Todos os envolvidos foram conduzidos à 89ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado e o suspeito, que já tem anotações anteriores por ameaça, permanece detido. As vítimas foram levadas para o Hospital de Emergência para atendimento médico.