Homem é preso por ameaça e porte ilegal de arma

Matéria publicada em 26 de outubro de 2022, 10:04 horas

Volta Redonda – Policiais militares conduziram um homem, de 34 anos, para a Delegacia de Volta Redonda, suspeito de ameaçar a companheira e pelo crime de porte ilegal de arma. Ele foi detido na segunda-feira (24), no imóvel do casal na Rua Vereador Aristides Martins, no bairro Limoeiro, em Volta Redonda.

No local, os agentes apreenderam um revólver de calibre 38, 13 munições de calibre 38, sete munições de calibre 40, dez estojos vazios de calibre 38, além de quatro munições de air soft. Segundo os PMs, o suspeito permaneceu preso e sem direito a fiança, para que pudesse responder pelos crimes em liberdade.