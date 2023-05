Homem é preso por ameaçar ex-companheira e criança

Matéria publicada em 6 de maio de 2023, 20:05 horas

Resende – Um homem de 57 anos foi preso, nesta sexta-feira (5), por suspeita de ameaçar ex-companheira e a filha dela. Ele foi detido por policiais do 37º Batalhão de Polícia Militar na Avenida Construtor Clemente Barbosa, no bairro Jardim Aliança II, em Resende.

Segundo a Polícia Militar, a vítima teria informado sobre as ameaças por meio do Disque Denúncia. Após receberem as informações, a equipe se dirigiu até o local, onde encontraram o suspeito. Ele desobedeceu e desacatou os agentes, tornando necessário o uso de algemas.

O suspeito foi levado para a 89ª DP, onde permanece preso por ameaça e desacato.