Homem preso por ameaçar ex-companheira está à disposição da Justiça em presídio

Angra dos Reis – O homem pelos crimes de ameaça e injúria contra sua ex-companheira, em Angra dos Reis, já se encontra à disposição da Justiça, no sistema prisional do Estado do Rio de Janeiro. Ele foi capturado no último dia 22 deste mês por policiais civis da 166ª DP.

De acordo com as investigações, o autor perseguiu a ex-companheira até o ponto de ônibus em que ela se estava para pegar a condução em direção ao seu trabalho. Ao ver a mulher com um vizinho, o suspeito passou a ameaçar e insultar a vítima.

Ela entrou no primeiro ônibus que passou pelo ponto e o autor a perseguiu. A mulher foi até a delegacia pedir socorro e ele foi atrás. Os policiais civis perceberam a situação e prenderam o homem em flagrante.