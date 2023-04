Homem é preso por descumprir medida protetiva em Resende

Matéria publicada em 11 de abril de 2023, 10:37 horas

Resende – A Polícia Militar foi acionada, na tarde desta segunda-feira (10), por descumprimento de medida protetiva no bairro Lavapés, em Resende. Um homem de 42 anos foi preso.

Ao chegarem à residência, na região da Praça Clemente Ferreira, os agentes do 37º BPM fizeram contato com uma assistente social, que informou que o homem estaria no local para acompanhar uma consulta médica do filho.

Ele foi conduzido à 89ª DP e, segundo o Boletim de Ocorrência, não foi necessário o uso de algemas.