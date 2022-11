Homem é preso por descumprir medida protetiva - Diário do Vale

Matéria publicada em 11 de novembro de 2022, 14:05 horas

Volta Redonda – Agentes da Patrulha Escolar de Volta Redonda detiveram um homem de 40 anos que descumpriu uma medida protetiva a favor da ex-mulher. Ele foi preso após chegar a um colégio no bairro 249, com intuito de buscar os filhos do casal. As crianças também possuem medida protetiva.

O homem ficou na porta do colégio e a Patrulha Escolar foi acionada pela direção, através de um grupo de WhatsApp. A mãe, de 33 anos, e os filhos permaneceram no interior do colégio até a chegada dos guardas municipais.

Segundo os agentes De Souza e Ana Carolina, o suspeito tentou ir embora quando avistou a viatura da Patrulha Escolar, mas foi abordado e encaminhado recentemente à delegacia da Polícia Civil (93ª DP) pelo descumprimento das medidas protetivas.

– O grupo de Whatsapp tem a função de agilizar a comunicação e a solução do problema, como foi este caso. A rapidez e o profissionalismo dos agentes foram fundamentais para evitar que algo grave pudesse acontecer, já que as medidas protetivas abrangem a mãe e as crianças. As nossas patrulhas especializadas são capacitadas para o atendimento pessoal e único e têm recebido a aprovação da sociedade – frisou o secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.