Homem é preso por estuprar prima menor de idade em Rio das Flores

Delegado disse que penas do suspeito podem chegar a 18 anos de prisão – DivulgaçãoRio das Flores – Agentes do 10º Batalhão de Polícia Militar prenderam no domingo (26), no distrito de Taboas, em Rio das Flores, um homem, desempregado de 24 anos, suspeito de estuprar a prima menor de idade.

De acordo com informações do delegado titular da 88ª Delegacia de Polícia (Barra do Piraí), Antônio Furtado, responsável pelo plantão da área, o homem e a menor estavam na casa da sua avó. Ele a chamou para dar uma volta no quarteirão e ao entrar em uma rua deserta praticou o abuso atrás de ônibus.

“No retorno para casa, ele ainda a ameaçou caso ela contasse (sobre o que aconteceu). Dentro do imóvel, o homem ainda passou a mão no corpo da vítima, contra a vontade dela. A moça conseguiu avisar a mãe através de uma mensagem de aplicativo. A mãe chamou a Polícia Militar e o homem foi preso” contou o Furtado.

O delegado determinou a prisão em flagrante do homem pelos crimes de estupro, ameaça e importunação sexual. As penas somadas podem chegar 18 anos de prisão. Ele foi encaminhado para o sistema prisional e está à disposição da justiça.

Assista abaixo o vídeo do delegado.