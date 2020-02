Homem é preso por furtar carne e caixa de bombom em supermercado

Matéria publicada em 11 de fevereiro de 2020, 10:03 horas

Volta Redonda – Policiais militares prenderam um homem por suspeita de furtar uma peça de contrafilé e uma caixa de bombom, na segunda-feira (10), num supermercado localizado no bairro São Lucas, em Volta Redonda.

Os policiais foram informados que as mercadorias estavam escondidas dentro de uma sacola térmica e foram verificar. Ainda de acordo com os PM, o homem chegou a pagar R$ 5 por um objeto, para despistar o caixa do supermercado. Os seguranças, porém, desconfiaram do suspeito, que foi revistado e o acabou encontrado.

O homem ficou preso após ser indiciado por furto pelo delegado titular da 93ª DP (Volta Redonda), Wellington Vieira.