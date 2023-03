Homem é preso por furtar casa em Valença - Diário do Vale

Matéria publicada em 27 de março de 2023, 17:57 horas

Valença – Um homem de 22 anos foi preso por suspeita de furtar uma foice em uma casa no distrito de Barão de Juparanã, em Valença. Ação foi realizada neste domingo (26) por policiais do 10º Batalhão de Polícia Militar.

Além da foice, com o suspeito foram encontradas três serras de mármore, um facão, três martelos, três colheres de pedreiro, dois rolos de fio, três talhadeiras, uma espátula, um nível de mão, uma desempenadeira e um prumo de pedreiro.

Segundo os policiais, um morador informou que o quintal de sua casa foi invadido por um homem que pulou o muro da casa vizinha. Os agentes conseguiram encontrar o suspeito após buscas na região. Ele afirmou para a equipe que estava vindo da cidade do Rio de Janeiro para Valença e que o material que carregava era para venda, mas, ao ser questionado sobre a foice, ele disse que tinha acabado de furtado o objeto. O suspeito não soube informar a procedência do restante do material.

O suspeito e o proprietário da foice foram levados à 91ª DP para registro de ocorrência.