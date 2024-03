Homem é preso por furtar molduras de bronze em Cemitério de Barra do Piraí

Barra do Piraí – Um homem de 49 anos foi preso, na manhã desta sexta-feira (8), por depredação e furto de molduras de bronze de lápides do Cemitério Santa Rosa.

O diretor funerário Marcos Antônio Medeiros disse que foi informado da presença do suspeito por volta das 7h30.

Ele foi localizado e detido enquanto tentava arrancar a placa de uma lápide, e imediatamente conduzido à 88ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado.

“Estamos falando de um desrespeito tremendo aos entes queridos da população barrense. As pessoas merecem um valoroso descanso. Atos como esse vão contra tudo que o poder público prega. Pensando nisso, a prefeitura está realizando a reforma do Cemitério Santa Rosa e da Capela Nossa Senhora da Aparecida e ainda a construção do primeiro crematório municipal. Nessa nova estrutura, o local contará com câmeras de segurança para impedir que absurdos como esse não voltem a acontecer”, disse o prefeito Mário Esteves.

