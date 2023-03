Homem é preso por furto em Volta Redonda - Diário do Vale

Matéria publicada em 7 de março de 2023, 09:03 horas

Volta Redonda – Um homem foi preso na tarde desta segunda-feira (6), em Volta Redonda, por furtar o interior de um carro estacionado no bairro Vila Santa Cecília.

Agentes da Operação Segurança Presente receberam informações de que estariam furtando pertences do interior de carros próximo ao Escritório Central. Após busca, o suspeito foi encontrado na Avenida dos Trabalhadores com a Rua 41C. Durante a revista pessoal, foi encontrado com ele um sacolé de maconha, um celular e diversas chaves de carro. Na mochila que ele carregava estava um aparelho de DVD automotivo, uma aliança de ouro e convites de casamento.

O proprietário do veículo que teve o interior furtado foi encontrado e teve seus pertences devolvidos. O homem, responsável pelos furtos, foi encaminhado para a 93ª DP, onde foi feito registro da ocorrência.