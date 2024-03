Homem é preso por importunação sexual na Amaral Peixoto, em Volta Redonda

Volta Redonda – Um homem, de 46 anos, foi preso nesta sexta-feira (1), por importunar sexualmente funcionárias de uma loja na Avenida Amaral Peixoto, em Volta Redonda.

Equipes da Operação Segurança Presente estavam em patrulhamento quando foram acionados para ir até uma loja de calçados, após uma funcionária denunciar que ela e uma colega teriam sido importunadas por um homem. Segundo ela, ele estava na entrada da loja fazendo gestos libidinosos.

Quando os agentes chegaram ao local, descobriram que ele havia ido na direção a passarela, que dá acesso ao Restaurante Popular. O homem foi preso com sinais de embriaguez.

Durante busca no sistema, não foi encontrado mandado de prisão em aberto, porém constava uma passagem por ato obsceno, uma por importunação sexual e uma por ato libidinoso. De acordo com informações do Segurança Presente, ele já seria conhecido por comerciantes da região, justamente por importunar sexualmente funcionárias de estabelecimentos.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam), onde permaneceu preso.