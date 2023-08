Homem é preso por porte de armas em Rio Claro

Rio Claro – Um homem, de 42 anos, foi preso neste sábado (5), por porte de armas, no bairro Macundu, em Rio Claro.

Agentes do 28º Batalhão de Polícia Militar foram até o bairro verificar uma denúncia de que um idoso estaria sofrendo maus tratos pelo seu filho e que o mesmo ameaçava os parentes, que tentavam intervir, com armas e facas. No local, foram recebidos pelo idoso que confirmou a informação e indicou o quarto onde o homem se encontrava.

O suspeito, quando perguntado pelas armas, entregou pacificamente e alegou não se lembrar de maltratar o pai, pois estaria sempre bêbado. Com ele, foram apreendidos uma espingarda com numeração suprimida, um revólver calibre .32 marca Taurus, oito munições calibre .32, onze cartuchos de espingarda calibre .32 e três facas.

Ele foi encaminhado para a 168º DP, onde foi feito o registro da ocorrência.