Matéria publicada em 13 de março de 2021, 14:01 horas

Uma pistola calibre 9mm, 26 munições do mesmo calibre e um simulacro de pistola, foram apreendidos

Barra Mansa – Um homem, de 46 anos, foi preso pela Polícia Militar nessa sexta-feira, dia 12, em Barra Mansa, após ser flagrado com uma pistola calibre 9mm, com a numeração aparente; 26 munições do mesmo calibre e um simulacro de pistola, durante abordagem próximo ao condomínio do programa ‘Minha Casa, Minha Vida’, localizado na Rua São José, no bairro Santa Izabel. A ocorrência foi registrada na 90ª DP (Barra Mansa).

De acordo com policiais do 28º Batalhão, o suspeito é conhecido pelos agentes por seu envolvimento com tráfico de drogas na localidade. A PM informou que todo material apreendido foi encontrado durante revista pessoal. Ao ser indagado, o suspeito disse à PM que a arma era usada para sua proteção.

Após o flagrante, o suspeito foi encaminhado para delegacia de Barra Mansa, onde foi autuado no Artigo 14 da Lei 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento), onde permanece preso, à disposição da Justiça.

Outro caso

Policiais do 28º Batalhão apreenderam 07 trouxinhas de maconha e R$185,00 em espécie dentro de um imóvel, localizado na Rua Irmã Carmelita de Jesus, no bairro Roberto Silveira, em Barra Mansa, nessa sexta-feira, dia 12, após denúncia de desentendimento familiar.

A PM esteve no endereço após uma jovem, de 15 anos, denunciar o primo, de 23, de tê-la agredido após uma discussão. Durante o atendimento, os agentes encontraram todo material dentro do imóvel onde os envolvidos estavam; tendo um jovem, de 18 anos, assumido aos PMs ser o dono do quarto onde a droga foi encontrada, além do material.

Após o flagrante, a PM solicitou apoio e encaminhou os envolvidos, além de outras testemunhas, para delegacia de Barra Mansa, para medidas cabíveis. O jovem que assumiu a propriedade dos entorpecentes foi autuado no Art. 28 da Lei 11.343/06 (Posse de Drogas), ouvido e liberado. Não há informações se o suspeito de agressão foi autuado. Após esclarecimentos, todos envolvidos foram liberados.