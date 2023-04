Homem é preso por porte ilegal de arma em Paraty

Matéria publicada em 10 de abril de 2023, 09:04 horas

Paraty – Através de informações do Disque Denúncia, um homem foi preso, na tarde de sábado (8), por porte ilegal de arma de fogo, no bairro Portão de Ferro I, em Paraty.

Agentes da 2º Companhia Independente de Polícia Militar, do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA) foram à Rua Onze, onde abordaram o suspeito e apreenderam, com ele, um revólver calibre 38 com seis munições.

Ele foi conduzido à 167ª DP.

