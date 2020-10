Homem é preso por porte ilegal de arma em Resende

Matéria publicada em 28 de outubro de 2020, 07:44 horas

Suspeito, de 23 anos, foi flagrado com pistola calibre 40, municiada, dentro de veículo usado para transporte de passageiros por aplicativo

Resende – Um homem, 23 anos, foi preso por policiais militares do 37º Batalhão na noite dessa terça-feira (27) em Resende, após ser flagrado com uma pistola calibre 40, com a numeração raspada, carregada com 13 munições intactas. De acordo com a ocorrência, a PM fazia patrulhamento na Rua A, no bairro Jardim Alegria e abordou um veículo, modelo Fiat Siena, preto, usado para transporte de passageiros por aplicativo em atitude suspeita, dirigido por um homem, de 28.

A PM afirma que encontrou a pistola na cintura do suspeito durante revista pessoal. Após o flagrante, tanto o suspeito quanto o condutor do veículo foram encaminhados à 89º DP (Resende). O suspeito foi autuado em flagrante, baseado no art. 16 da Lei 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento), permanecendo preso. O condutor do veículo foi ouvido como testemunha e liberado.