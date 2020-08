Homem é preso por porte ilegal de arma em Sapucaia

Matéria publicada em 14 de agosto de 2020, 11:37 horas

Um revólver e 21 munições calibre 38 foram apreendidos por policiais do 38º Batalhão; flagrante aconteceu na noite de quinta-feira, 13

Sapucaia – Um homem, de 61 anos, foi preso por porte ilegal de arma de fogo na noite de quinta-feira (13), em Sapucaia. De acordo com policiais militares do 38º Batalhão, um revólver calibre 38 e 21 munições do mesmo calibre foram apreendidos com o suspeito.

O flagrante aconteceu no distrito da Vila do Pião e teve participação de policiais do destacamento de Sumidouro, do 30º BPM. Segundo a ocorrência, os agentes foram ao local após denúncia e localizaram o suspeito na Rua Jovino Gonçalves Corguinha; que ao notar a presença da PM, teria tentado se desfazer da arma, mas foi preso em flagrante.

A ocorrência foi registrada na 109ª DP (Sapucaia). O homem foi autuado no artigo 16 (Estatuto do Desarmamento) da Lei 10826/03 (Posse ou porte ilegal de arma), permanecendo preso, à disposição da Justiça.