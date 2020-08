Homem é preso por promover maus tratos a animais

Matéria publicada em 15 de agosto de 2020, 10:17 horas

Itatiaia – Um homem, de 44 anos, foi preso na noite desta sexta-feira, 15, por maus tratos a animais e por ter um mandado de prisão em aberto emitido pela Justiça de São Paulo. O homem foi detido pela Polícia Rodoviária Federal, durante uma fiscalização realizada no km 319 da Via Dutra, em Itatiaia.

A equipe da PRF abordou um veículo Hyundai/HB20, locado, com dois ocupantes: o condutor de 40 anos e o passageiro de 44 anos. Durante verificação nos sistemas, foi constatado haver um Mandado de Prisão em aberto cotra o passageiro do veículo, pelo crime de uso de documento falso, expedido em 10/11/2019, pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e com validade até 15/10/2021. Além disso, em revista no interior do veículo foram encontrados dois galos da raça Índio Brasileiro, com marcas aparentes de maus tratos, tendo o passageiro assumido a propriedade dos animais.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao homem de 44 anos, por cumprimento ao Mandado de Prisão e por maus tratos a animais.