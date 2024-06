Homem é preso por roubo no Centro de Barra Mansa

Barra Mansa – Um homem de 44 anos foi preso na manhã desta segunda-feira (24) durante uma operação do 5º Comando de Policiamento de Área, em parceria com a Subsecretaria de Inteligência (SSI), na Avenida Joaquim Leite, no Centro da cidade. Contra ele havia em aberto um mandado de prisão pelo crime de roubo. Ao ser preso, o homem – já conhecido das forças de Segurança pelos delitos cometidos – entrou em contato com seu advogado, que o acompanhou até a 90ª Delegacia de Polícia, onde o mandado foi cumprido.