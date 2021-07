Homem é preso por suspeita de assassinar jovem em Resende

Matéria publicada em 15 de julho de 2021, 15:44 horas

Motivação seria por homofobia

Resende – O delegado titular da 89ª DP (Resende), Michel Floroschk, comandou, na quarta-feira, dia 14, uma investigação que resultou na prisão de um homem de 39 anos, suspeito de assassinar a pedradas, Romário Barro de Faria, de 27 anos.

O corpo da vítima foi encontrado no dia 30 de junho do mês passado, boiando no Rio Paraíba do Sul, próximo ao Parque Zumbi, em Resende. Investigações apuraram que o suspeito atraiu Romário até à margem do rio, com pretexto de praticarem sexo. Durante o ato, o preso atingiu o rosto da vítima com uma pedrada.

O assassinato do jovem, que foi praticado com requintes de crueldade, gerou revolta em um grupo de moradores de Resende. Eles fizeram protesto contra a violência e não descartaram a hipótese do crime ter sido praticado por motivação homofóbica. A vítima estava desaparecida desde o dia 28 do mês passado. Segundo testemunhas, Romário saiu de casa no bairro Surubi, para ir a um aniversário e, em seguida, a um forró.

O delegado cumpriu o mandado de prisão contra o suspeito, que foi encontrado pelos agentes no bairro Surubi Velho, também em Resende. Ele será transferido para o sistema penitenciário do Estado do Rio de janeiro.