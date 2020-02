Homem é preso por suspeita de pedofilia em Angra

Matéria publicada em 11 de fevereiro de 2020, 18:45 horas

Suspeito teria enviado mensagens com pornografia para a ex-enteada

Angra dos Reis – Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso na última segunda-feira (10) por suspeita de pedofilia em Angra dos Reis. A ação, realizada pela Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (Deam) de Angra dos Reis, aconteceu no bairro Parque Mambucaba.

De acordo com a Polícia Civil, a denúncia foi feita por um familiar da vítima, uma menina de apenas 11 anos, que estaria recebendo mensagens de cunho sexual. Ainda segundo a Deam, o homem é ex-padrasto da menina e estaria enviando mensagens com fotos de menores nuas, vídeos de sexo explícito e ainda teria oferecido dinheiro para a vítima em troca de sexo.

Uma das mensagens recebidas pela menor, o homem marcava um encontro com ela. Os policiais foram até o local marcado, encontraram a criança, que estava assustada e chorando, e o homem, que foi preso em flagrante. Os agentes realizaram buscas na casa do suspeito e além de recolher o celular, apreenderam uma espingarda não registrada.

Na delegacia, os policiais fizeram uma consulta no sistema de inteligência e constataram que havia uma investigação da Polícia Federal em andamento, que apurava uma denúncia anônima envolvendo o criminoso e a vítima em um possível caso de pedofilia.

A Deam solicitou a quebra do sigilo das comunicações para verificar se há outras vítimas. O homem também responderá por posse irregular de arma de fogo de uso permitido.