Homem é preso por suspeita de tráfico de drogas em Angra dos Reis - Diário do Vale

Foram apreendidos 144 pinos de cocaína

Angra dos Reis – Um homem de 23 anos, suspeito de tráfico de drogas foi preso na tarde desta quarta-feira (7), em Angra dos Reis. A Polícia Militar apreendeu 144 pinos de cocaína.

Agentes do Serviço Reservado (P2) do 33° Batalhão de Polícia Militar chegaram ao local após informações repassadas pelo Disque Denúncia de que jovens estariam comercializando drogas na comunidade do Banqueta. Os policiais filmaram a movimentação e localizaram drogas em um saco de biscoitos escondido em um arbusto.

Ao se aproximarem, os dois suspeitos e um usuário correram, mas um deles foi alcançado. O suspeito que fugiu foi identificado.

O homem abordado foi preso e encaminhado para a 166ª DP.

O Disque Denúncia é uma garantia da participação da sociedade no combate à criminalidade. Chamadas anônimas podem ser realizadas pelo telefone 0300 253 1177 ou pelo aplicativo Disque Denúncia RJ.