Homem é preso por tentativa de estelionato em Barra Mansa

Matéria publicada em 24 de maio de 2023, 11:47 horas

Suspeito tentou aplicar o golpe do seguro, mas foi preso em flagrante

Barra Mansa – Um homem, de 62 anos, foi preso em flagrante por falsidade ideológica e tentativa de estelionato nesta segunda-feira (23), após comparecer a 90ª DP, em Barra Mansa e relatar que seu carro, um HB20, teria sido roubado no domingo (22), na estrada que liga Barra Mansa a Bananal.

De acordo com a Polícia Civil, o homem é morador de Bananal e relatou ter sido abordado por dois homens armados, em uma motocicleta, que teriam levado o veículo. Os policiais desconfiaram da versão dada pelo suspeito e após uma breve investigação, o homem admitiu que mentiu com a intenção de receber o seguro do veículo.

O homem disse à polícia que na verdade entregou o carro a um desmanche de veículos em São Paulo e chegou a comunicar à seguradora que havia sido roubado, mas foi informado pela seguradora que precisava fazer o Registro de Ocorrência.