Homem é preso por tentativa de homicídio em Barra do Piraí

Matéria publicada em 22 de maio de 2023, 19:13 horas

Vítima foi esfaqueada ao fim de uma festa; a polícia ainda procura outros três envolvidos no crime

Barra do Piraí – Uma operação conjunta entre policiais civis da 88ª DP (Barra do Piraí) e agentes do 10º BPM (Batalhão de Polícia Militar) realizada no último sábado, dia 20, resultou na prisão de um homem de 26 anos, em um sítio no distrito de São José do Turvo, em Barra do Piraí. O suspeito teria esfaqueado no dia 23 de abril, durante uma festa rural no distrito, um homem de 32 anos.

O crime foi motivado por ciúmes, segundo o delegado titular da 88ª DP, Antonio Furtado. O preso tinha interesse em uma mulher que acompanhava a vítima no dia da festa e, ao final do evento, já no estacionamento e após esvaziar os quatro pneus do carro do jovem, o acusado o surpreendeu com a ajuda de um comparsa. Contra a vítima, foram desferidos golpes de faca no peito, costas e pescoço. Dois homens deram cobertura e auxiliaram na fuga.

Ferida, a vítima foi encontrada e socorrida por um amigo. Na ocasião, o homem foi encaminhado para o Hospital São João Batista, em Volta Redonda, onde passou uma cirurgia para conter a hemorragia. Furtado explicou que a justiça decretou a prisão temporária do suspeito por 30 dias, podendo ser prorrogada.

– O objetivo desta prisão é auxiliar a polícia a reunir as provas necessárias, além das já obtidas, para que esse homem continue preso e seja responsabilizado pelo crime que cometeu. Uma vez condenado, a pena pode chegar a 20 anos de prisão. Os outros três envolvidos continuam sendo procurados, um já foi identificado e, em breve, os outros dois também. Nosso objetivo é elucidar completamente esse caso é punir todos os culpados – concluiu o delegado.