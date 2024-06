Angra dos Reis – A Polícia Militar prendeu, neste sábado (15), um homem por tráfico de drogas em Angra dos Reis. Após receber informações no Disque Denúncias, a polícia localizou o criminoso e uma grande quantidade de entorpecentes. Com ele, foram encontrados 595 cápsulas de cocaína, 392 tabletes de skank, 177 tabletes de maconha e cinco tabletes de haxixe.

