Homem é preso por tráfico de drogas em Paraty

Matéria publicada em 12 de abril de 2023, 11:58 horas

Paraty – Um homem de 43 anos foi preso na noite desta terça-feira (11), por tráfico de drogas no bairro Jabaquara, em Paraty.

Por determinação do comandante da 2ª Cipm (Companhia Independente de Polícia Militar), os agentes foram até o local verificar uma denúncia, recebida por meio de um aplicativo, de que estariam traficando no bairro. No local, um homem foi preso em posse de 278 pedras de crack, 109 vidros contendo Loló, cinco tabletes e 17 tiras de maconha, duas balanças, 140 pinos vazios e 1.100 adesivos.

O homem e o material foram encaminhados para a 167ª DP, para que fosse feito o registro da ocorrência.