Dono de bar é preso por tráfico de drogas em Resende

Matéria publicada em 25 de outubro de 2022, 09:44 horas

Resende – Após informações repassadas pelo Disque Denúncia do 37º Batalhão da PM, policiais militares prenderam, na segunda-feira (24), um homem suspeito de tráfico de drogas. Ele era proprietário de um bar na Avenida D, no Jardim Aliança II, em Resende, onde foram encontrados com 53 pinos de cocaína e três pequenos tabletes de maconha.

Os agentes apreenderam também R$ 120. O suspeito confessou que o dinheiro era proveniente da venda de entorpecentes. Segundo os PMs, o suspeito usava o estabelecimento como fachada, para vender drogas.

Levado para a Delegacia de Resende, o comerciante foi indiciado por tráfico de drogas, permanecendo detido.