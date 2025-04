Homem é preso por tráfico de drogas no Morro da Mineira, em Volta Redonda

Volta Redonda – Um homem de 23 anos foi preso na tarde desta quarta-feira (16), suspeito de tráfico de drogas no Morro da Mineira, na região da Conquista. A prisão foi feita por agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT I), da 1ª Companhia do 28º Batalhão da PM, após denúncias anônimas. Com o suspeito foram encontrados 128 pinos de cocaína, 75 trouxas de maconha, 28 pedras de crack, um celular e R$184 em espécie.

Durante patrulhamento, os policiais localizaram o suspeito, que tentou se livrar de uma sacola ao perceber a aproximação da viatura. A sacola foi encontrada em uma área de mata e continha grande quantidade de drogas já etiquetadas e prontas para venda.

O suspeito, juntamente com o material apreendido, foi encaminhado à 93ª Delegacia de Polícia para registro de ocorrência.