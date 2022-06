Homem é preso por tráfico de skunk na Via Dutra, em Itatiaia

Matéria publicada em 13 de junho de 2022, 18:58 horas

Itatiaia – Um homem foi preso nesta segunda-feira, dia 13, por suspeita de tráfico de drogas. Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), durante fiscalização de combate ao narcotráfico no Km 319 da Via Dutra, em Itatiaia, por volta das 14h30, abordaram um Fiat/Palio ELX Flex, com placas de Jaboticabal/SP, dirigido por um homem de 27 anos.

Durante a abordagem o suspeito apresentou nervosismo e informações desencontradas sobre o motivo da viagem, levantando a suspeita de que pudesse haver algo de ilícito no veículo. Ao ser feita revista no automóvel foram encontrados, escondidos no interior do painel, 5 invólucros contendo skunk, droga também conhecida como “super maconha” por ter uma maior concentração do princípio ativo que causa os efeitos psicotrópicos da maconha, o Tetrahidrocannabinol (THC).

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao homem por tráfico de drogas. A ocorrência foi encaminhada para a 99ª DP (Itatiaia) para os procedimentos de praxe.