Homem é preso por violência doméstica em Barra Mansa - Diário do Vale

Matéria publicada em 7 de fevereiro de 2023, 14:51 horas

Barra Mansa – Um homem foi preso por agentes da Polícia Civil da 90ª DP (Barra Mansa) pelos crimes de ameaça, lesão corporal e descumprimento de medidas protetivas. Ele foi encontrado no bairro Vila Independência, em Barra Mansa, após trabalho de inteligência e monitoramento.

De acordo com os policiais, as agressões e ameaças contra a ex-companheira do suspeito eram constantes. Somente neste ano, foram abertos três inquéritos diferentes para investigar os crimes.

Contra o acusado, foi cumprido um mandado de prisão preventiva. O autor foi conduzido ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.