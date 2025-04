Homem é preso por violência doméstica em Resende

Resende – Um homem foi preso nesta quinta-feira (10), suspeito de agredir a companheira no bairro Cidade Alegria, em Resende.

Os agentes foram acionados para verificar a situação. No local, o suspeito negou as agressões, mas a vítima confirmou ter sido agredida, relatando ainda que não era a primeira vez que sofria esse tipo de violência. Os policiais constataram lesões nos braços da mulher e um ferimento no lábio inferior.

O homem foi conduzido, junto à vítima, para a 89ª Delegacia de Polícia. Após o registro da ocorrência, a vítima foi encaminhada ao Hospital de Emergência para atendimento médico. O suspeito permanece preso à disposição da Justiça.