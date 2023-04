Homem é preso por zoofilia em Barra do Piraí

Matéria publicada em 19 de abril de 2023, 17:26 horas

Ele foi flagrado abusando sexualmente da sua cadela de estimação

Barra do Piraí – O delegado titular da 88ª DP (Barra do Piraí), Antonio Furtado, prendeu em flagrante na manhã desta quarta-feira (19), um homem de 56 anos pela prática de zoofilia. O acusado foi surpreendido por um vizinho na noite de terça-feira (18), numa casa no bairro Oficina Velha, enquanto abusava sexualmente da sua cadela de estimação.

A testemunha comunicou o fato à Superintendência do Bem-Estar Animal de Barra do Piraí na manhã de hoje. A denúncia foi prontamente apurarada e o suspeito localizado no Centro da cidade. A pedido do diretor da Saúde Móvel do órgão, Raone do Carmo Rosa, Furtado compareceu ao local e efetuou a prisão.

Além de lamentar o ocorrido, o delegado afirmou que contra o homem havia denúncias semelhantes desde 2019, mas que nenhum fato até o momento comprovava o crime. Outras testemunhadas já foram ouvidas.

Furtado frisou que essa é a primeira prisão registrada por esse tipo de crime em Barra do Piraí e que a pena para maus tratos contra animais pode variar de 2 a 5 anos.

– Infelizmente, os animais também são alvo da perversidade humana. Por isso, é tão importante denunciar e fazer a nossa parte para que esses criminosos possam ser devidamente punidos. A prática de zoofilia pode provocar lesões graves aos animais ou, até mesmo, a morte. Nem sempre é fácil obter prova que comprove o fato, mas tudo que priva o animal de ter uma vida saudável está enquadrado como crime. Posso garantir que vamos continuar trabalhando para que os animais sejam tratados com respeito e atenção – concluiu o delegado.