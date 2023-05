Homem é preso suspeito de atirar em PMs, em Resende

Matéria publicada em 21 de maio de 2023, 08:40 horas

Imagens cedidas pela Polícia Militar

Resende – Um homem de 25 anos foi preso em flagrante na noite deste sábado (20), suspeito de ter atirado contra policiais militares que faziam patrulhamento no Condomínio Tulipas, no Fazenda da Barra Três. No local, um adolescente de 15 anos foi apreendido por fato análogo ao tráfico de drogas. De acordo com a Polícia Militar, agentes do 37º Batalhão notaram o rapaz transitando pela rua com uma mochila nas costas.

Ao abordá-lo, os policiais encontraram drogas, armas, munições e radiocomunicadores. Durante a revista, a equipe do 37º BPM foi atacada por disparos de fogo feitos por quatro homens no final da rua, que fugiram para uma área de mata. Nenhum policial ficou ferido na ação. Minutos depois, a Polícia localizou um dos supostos atiradores, de 25 anos, no Hospital de Emergência de Resende – ele teria sido atingido na perna no momento da fuga e foi socorrido.

Ambos foram levados para a 89ª Delegacia de Polícia (DP), onde o caso foi registrado. O adolescente foi apreendido e o homem, preso. Foram apreendidos um revólver calibre 32; oito munições de mesmo calibre; 11 pequenos tabletes de erva seca; 100 pedras aparentando ser crack; dois pinos com substância semelhante a cocaína; três radiocomunicadores; um carregador e R$ 114 em espécie.