Homem é preso suspeito de estupro de vulnerável em Angra dos Reis

Matéria publicada em 25 de dezembro de 2021, 07:39 horas

Angra dos Reis – Um homem, de 50 anos, foi preso nessa sexta-feira (24) suspeito de estupro de vulnerável. Ele foi localizado pela polícia, no bairro Verolme, em Angra dos Reis. Pela acusação, ele teria abusado sexualmente de uma adolescente de 13 anos, por mais de um ano.

A mãe da menor, que tinha um relacionamento com o suspeito, descobriu as mensagens no celular da filha, onde a adolescente e homem marcavam os encontros. O caso foi denunciado à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), de Angra dos Reis.