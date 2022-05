Feirante é preso suspeito de furtar 79 pacotes de pó de café de supermercado  em Barra do Piraí

Matéria publicada em 30 de maio de 2022, 09:55 horas

Barra do Piraí – Agentes do 10º Batalhão da PM prenderam nesse fim de semana, um feirante de 61 anos. Ele é suspeito de furtar 79 pacotes de pó de café de um supermercado, no Centro de Barra do Piraí.

Os PMs apreenderam ainda com o suspeito, 18 vidros de azeite, duas duchas, três vidros de adoçante, uma lata de leite em pó e três celulares. O suspeito foi abordado pelos agentes quando conduzia um Honda Civic, que transportava as mercadorias furtadas, na Rua Angélica, no bairro Santana.

Ele foi levado para a 88ª DP (Barra do Piraí).