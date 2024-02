BP: Homem é preso suspeito de tentar matar funcionário de clube

Barra do Piraí – Um homem foi preso neste sábado (18), em cumprimento a mandado de prisão temporária expedido pelo juiz da 2ª Vara Criminal de Barra do Piraí. O preso é acusado de ter tentado matar um empregado do Barra Tênis Clube no domingo de Carnaval (11).

Ele teria se desentendido com um funcionário do clube que impediu seu filho de jogar uma bola de futebol dentro da piscina. O homem saiu do clube, buscou uma arma e tentou atirar no funcionário, mas os tiros “mascaram”.

Segundo o delegado da 88ª DP, Antônio Furtado, se condenado, o homem pode receber pena de vinte anos de prisão.