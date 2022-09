Homem é resgatado em córrego no bairro Vila Brasília

Matéria publicada em 9 de setembro de 2022, 10:01 horas

Vítima, que tentava sair do Córrego dos Coqueiros, não possuía documentos e não quis aguardar atendimento do Samu

Volta Redonda – Dois guardas municipais de Volta Redonda ajudaram no resgate de um homem que afirmou ter caído no Córrego dos Coqueiros, no Vila Brasília, na manhã desta quinta-feira, 08. Eles foram alertados por motorista na base da Guarda Municipal (GMVR) na Avenida Sávio Gama, na altura da Avenida Waldir Sobreira Pires, de que havia alguém pedindo socorro dentro que córrego, que fica na mesma rua.

Ao chegarem no local, o homem, que atendia pelo nome de Rodrigo e aparentava cerca de 40 anos, tentava sair do canal por abertura entre a cobertura e o caibro. Os guardas Mathias e Matos o retiram do local e chamaram atendimento do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para verificar as condições de saúde da vítima.

Os guardas municipais relataram que o homem não possuía documento e que afirmou que havia caído na parte mais alta do córrego. “Ele contou que caiu no córrego e caminhou até encontrar uma fresta na cobertura por onde pudesse sair”, disseram os agentes, que informaram também que o homem não quis esperar o atendimento do Samu, dizendo que estava bem e podia ir embora, apesar de ter sido orientado a esperar. Funcionários de lojas próximas à ocorrência disseram que o homem costuma circular pelo local.