Homem é suspeito de assassinar ex-companheira por ciúmes em Angra dos Reis

Matéria publicada em 3 de setembro de 2022, 06:47 horas

Angra dos Reis – Policiais da 166ª DP (Angra dos Reis), coordenados pelo delegado titular Vilson de Almeida, investigam o assassinato de Mônica Pantaleão do Nascimento, de 43 anos. O crime foi na sexta-feira, dia 2, na casa dela no bairro Sapinhatuba. O principal suspeito é o ex-companheiro, um homem de 43 anos, que a esfaqueou por ciúmes.

Ele também esfaqueou o namorado da mulher que, no dia do homicídio, também estava na residência da de Mônica. Os dois homens entraram em luta corporal, sendo que o namorado conseguiu tomar a faca do rival e golpeá-lo.

Vilson explicou que o ex chegou a fugir, mas foi baleado, possivelmente, por traficantes da localidade que descobriram que ele tinha praticado um feminicídio. O atual namorado da vítima e o ex estão internados no Hospital Geral da Japuiba, sob a escolta da PM.

O ex foi indicado por feminicídio e tentativa de homicídio. Já o namorado também foi preso porque contra ele existia um mandado de prisão preventiva por tráfico de drogas, expedido, anteriormente, pela Justiça de Valença. O corpo de Mônica foi levado para o Instituto Médico Legal (IML), em Angra dos Reis.

Correção: Inicialmente, a Polícia Civil chegou a divulgar que o autor do assassinato da mulher foi o namorado dela. No entanto, o próprio delegado explicou que, na verdade, o suspeito pelo crime de homicídio foi o ex-companheiro de Mônica. A correção foi feita às 13h36, deste sábado, dia 3.