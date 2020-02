Homem é vítima de lesão corporal por se encontrar com mulher casada em Volta Redonda

Matéria publicada em 24 de fevereiro de 2020, 12:26 horas

Volta Redonda – Um homem, de 37 anos, foi esfaqueado pelo marido de uma mulher com quem iria se encontrar, em Volta Redonda. O caso foi registrado na madrugada de segunda-feira (24). O homem esfaqueado foi socorrido pelo próprio agressor, que o levou para o Cais Aterrado, sendo transferido para o HJSB (Hospital São João Batista).

A vítima marcou um encontro com a mulher, porém o marido descobriu e orientou à esposa que seguisse para o encontro. Segundo a ocorrência da Polícia Militar, o marido estava escondido no banco de trás quando a mulher chegou de carro para o encontro. Quando a vítima sentou no banco do passageiro foi atingido pelo marido com uma facada no pescoço.

O marido, arrependido do ataque, levou a vítima até a unidade de saúde, onde pediu ao esfaqueado que não contasse o ocorrido.

Após ouvir o relato do homem de 37 anos, que não soube informar o endereço do agressor, os policiais seguiram para a 93ª DP (Volta Redonda), onde registrou o caso como lesão corporal. Ele permanece internado no HJSB com estado estável.