Homem escapa de linchamento após atropelar criança em Barra Mansa

Barra Mansa – A Polícia Militar evitou que um homem, de 65 anos, fosse linchado por populares em Barra Mansa. Ele teria atropelado uma criança de 11 anos, por volta das 22 horas, no bairro São Genaro.

Ao chegarem no local do acidente, a polícia encontrou o homem ainda dentro do carro, com algumas escoriações. O veículo era observado por cerca de 40 pessoas, que ameaçavam bater no suspeito.

Segundo testemunhas, a criança estava na calçada quando o carro veio descontrolado e a atropelou. A menina teve fratura exposta em uma das pernas e foi levada para a Santa Casa de Barra Mansa.

O suspeito foi levado inicialmente para um posto da Polícia Rodoviária Federal, mas não conseguiu soprar o bafômetro. Com isso, foi conduzido ao IML (Instituto Médico Legal) , onde foi constatada embriaguez. A PM levou o motorista para a delegacia, onde ele ficou preso.