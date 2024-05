Homem estupra a própria irmã, em Resende

Resende – Um homem de 30 anos, condenado pelo crime de tráfico de drogas, foi preso nesta quarta-feira (15) por estuprar a própria irmã, de 29 anos, no bairro São Caetano, em Resende. A vítima estava dormindo em seu quarto quando foi acordada pelo irmão, que a agarrou pelo pescoço e a arrastou até a sala. Na frente dos filhos da vítima de três e oito anos de idade, o homem obrigou a irmã a satisfazê-lo sexualmente. De acordo com a Polícia, o homem estava solto porque foi beneficiado pela ‘saidinha’ de Dia das Mães e estava na condição de visita periódica familiar (VPF). Aparentemente sob o efeito de drogas, ele estava arredio e precisou ser algemado. Na 89ª Delegacia de Polícia, para onde foi conduzido, o criminoso confessou o crime e foi preso em flagrante por estupro.

