Homem fere mulher a facadas em Pinheiral

Matéria publicada em 6 de novembro de 2022, 12:16 horas

Pinheiral – Uma mulher, de 47 anos, foi ferida com golpes de faca pelo marido, de 61 anos, na noite de sexta-feira (4), na Rua Luís da Silva, no bairro Chalet, em Pinheiral.

Segundo ela, o ataque ocorreu durante uma discussão do casal. Segundo a Polícia Militar, que foi acionada, a vítima foi ferida no braço esquerdo, nas nádegas e no pescoço. Ela foi levada ao hospital.

A PM fez buscas pelo suspeito, que não foi encontrado, assim como a faca utilizada.

Segundo o boletim de ocorrência, os policiais retornaram à casa da vítima e encontraram o filho do casal, que disse que havia acabado de chegar, e que na casa não havia marcas de sangue e tão menos marcas de luta corporal, podendo o fato ter acontecido na rua.

O fato foi registrado na 101ª DP como lesão corporal.