Homem fica ferido após capotamento na BR-101, em Angra

Matéria publicada em 25 de dezembro de 2020, 18:07 horas

Angra dos Reis – Um homem, de 44 anos, identificado pelo Corpo de Bombeiros como Marcelo S. Conceição, ficou ferido em um acidente na BR-101, na altura do bairro Sapinhatuba 3, em Angra dos Reis. O capotamento ocorreu na manhã deste dia 25.

Ainda segundo os bombeiros, o motorista teria perdido a direção do veículo, que capotou e foi parar em uma valeta, no acostamento da rodovia. O transito no local precisou ficar me meia pista, mas foi normalizado ainda nesta manhã. Marcelo, que sofreu ferimentos leves, foi socorrido e encaminhado ao Hospital Geral da Japuíba.