Homem fica ferido após ser baleado em Volta Redonda

Matéria publicada em 3 de janeiro de 2021, 11:43 horas

Tentativa de homicídio ocorreu no bairro Jardim Cidade do Aço, na madrugada deste domingo, dia 03

Volta Redonda – Um homem foi baleado no fim da madrugada deste domingo (03) em Volta Redonda. O crime ocorreu no bairro Jardim Cidade do Aço. Segundo a PM, três projéteis calibre .40 e um estojo foram encontrados no local dos disparos.

A vítima foi socorrida ao Hospital São João Batista (HSJB), onde passou por uma cirurgia. O quadro de saúde do homem, que não teve a identidade divulgada, não foi informado.