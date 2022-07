Homem fica gravemente ferido ao cair de moto na Dutra

Matéria publicada em 2 de julho de 2022, 17:57 horas

Barra Mansa – Um homem, de 26 anos, ficou gravemente ferido, neste sábado (2), ao cair de moto na Via Dutra, na altura do km 269, sentido SP, em Barra Mansa.

Segundo a PRF, o condutor da motocicleta caiu do veículo, sofrendo ferimentos graves, e a motocicleta ainda seguiu sozinha por cerca de 100 metros, tombando no gramado na margem da via.

Não houve interdição nem congestionamento. O condutor foi socorrido para a Santa Casa de Barra Mansa com ferimentos graves.

Ainda segundo a PRF, a motocicleta está com licenciamento vencido (2016); em mau estado de conservação e segurança, pneus excessivamente gastos; sem equipamento obrigatório, faltam os espelhos retrovisores; e a CNH do condutor está vencida (2019); sendo aplicadas as devidas multas de trânsito no valor total de R$ 977,40. A motocicleta foi removida para o pátio contratado.