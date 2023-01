Homem foge após trocar tiros com a PM em Resende - Diário do Vale

Homem foge após trocar tiros com a PM em Resende

Matéria publicada em 2 de janeiro de 2023, 19:46 horas

Resende – Um homem fugiu após trocar tiros com policiais do 37º Batalhão de Polícia Militar nesta segunda-feira (2) na rua Sebastião da Silveira, no bairro Cidade Alegria, em Resende. Segundo os policiais, o suspeito escapou por um matagal próximo. Após os disparos, uma varredura foi realizada na região, mas o homem não foi encontrado.

Durante as buscas, os policiais encontraram um carregador utilizado pelo atirador no confronto. O material apreendido foi levado para a 89ª DP onde a ocorrência foi registrada.