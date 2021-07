Homem foge de tiroteio no ‘Borelzinho’ e é preso com drogas no Minerlândia

Matéria publicada em 16 de julho de 2021, 15:57 horas

Após ser ferido em troca de tiros com grupo rival, suspeito foi abordado por policiais militares

Volta Redonda – Um homem foi preso nesta sexta-feira, dia 16, suspeito de tráfico de drogas, no bairro Minerlândia. Ele chegou a ser ferido num confronto um grupo rival na localidade chamada “Borelzinho” e corria pelas ruas do bairro, onde estaria havendo um confronto de facções criminosas. Policiais militares notaram a presença do suspeito, que tentou fugir ao observar a aproximação do carro da polícia, mas foi perseguido e detido.

Com o suspeito, os agentes apreenderam certa quantidade de drogas, que não foi contabilizada pela PM. Também foi encontrado com o homem, celular e dinheiro.

Levado para a Delegacia de Volta Redonda, o suspeito foi apresentado ao delegado titular Edézio Ramos.

PM agredido

Em Barra Mansa, o delegado adjunto da 90ª DP, Vinícius de Mello Coutinho, está com o caso de um homem, de 32 anos, que agrediu, com um soco, um policial militar. Ele foi abordado pelos agentes num bar na Rua Eduardo Junqueira, no Centro da cidade.

O suspeito foi levado até sua casa (que não teve o endereço não foi fornecido pela polícia), onde foi apreendida uma pistola. O homem deu um soco no policial para tentar fugir.

Ele, no entanto, foi dominado e levado para a delegacia. Os agentes investigam participação do suspeito em um assalto ocorrido, recentemente no bairro Conforto, em Volta Redonda.