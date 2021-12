Homem foragido de Justiça é capturado em Três Rios

Matéria publicada em 17 de dezembro de 2021, 17:26 horas

Três Rios – Policiais civis da 108ª DP (Três Rios) prenderam, na quinta-feira (15/12), um homem que estava foragido da Justiça pelo crime de tráfico de drogas. Os agentes, em ação conjunta com policiais militares do 38º Batalhão da PM, cumpriram mandados de busca e apreensão em nove endereços das cidades de Três Rios e Paraíba do Sul, com o objetivo de colher indícios do paradeiro de outro criminoso, desaparecido desde 21 de novembro.

Segundo informações, este desaparecido seria ligado a um grupo de traficantes locais associados a facções criminosas. No dia do desaparecimento, o homem foi com um amigo até o bairro Vale dos Barões negociar um telefone celular que tinha consigo.

Imagens coletadas no local mostram o homem chegando com o amigo, sendo deixado no local e minutos depois, ocorreu uma intensa movimentação de outros rapazes da região.